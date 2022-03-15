Берреттини обыграл Харриса и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Итальянец сделал 12 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

В 1/8 финала Берреттини встретится с сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Ллойд Харрис (ЮАР, 30) — 6:4, 7:5

Миомир Кецманович (Сербия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 7:5