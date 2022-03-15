Берреттини обыграл Харриса и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Итальянский теннисист Маттео Берреттини в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл Ллойда Харриса из ЮАР со счетом 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Итальянец сделал 12 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 4.
В 1/8 финала Берреттини встретится с сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа со счетом 7:6 (7:3), 7:5.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Ллойд Харрис (ЮАР, 30) — 6:4, 7:5
Миомир Кецманович (Сербия) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 7:6 (7:3), 7:5
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