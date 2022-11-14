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Сегодня, 09:45

Российские теннисисты Карацев, Сафиуллин и Котов поднялись в рейтинге ATP

Алина Савинова
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Россияне Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов улучшили свои позиции.

29-летний Карацев и 25-летний Сафиуллин поднялись на одну позицию — теперь они занимают 59-ю и 90-ю строчки соответственно. Котов, который ранее замыкал первую сотню, стал 98-м.

Российские теннисисты Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублев (7) и Карен Хачанов (20) продолжают удерживать свои позиции.

Теннис
Аслан Карацев
Роман Сафиуллин
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