Российские теннисисты Карацев, Сафиуллин и Котов поднялись в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Россияне Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов улучшили свои позиции.

29-летний Карацев и 25-летний Сафиуллин поднялись на одну позицию — теперь они занимают 59-ю и 90-ю строчки соответственно. Котов, который ранее замыкал первую сотню, стал 98-м.

Российские теннисисты Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублев (7) и Карен Хачанов (20) продолжают удерживать свои позиции.