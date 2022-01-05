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Испания вышла в полуфинал ATP Cup и сыграет с Польшей

12:20

Испанец Пабло Карреньо-Буста победил серба Филипа Краиновича со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, сборная Испании стала вторым полуфиналистом командного турнира ATP Cup и сыграет с Польшей.

Напомним, что сборная России, которая является действующим победителем турнира, занимает первое место в группе B. Завтра, 6 января, российские теннисисты сыграют со сборной Италии.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Сербия — Испания (2-0)

Филип Краинович — Пабло Карреньо Буста — 3:6, 4:6

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Роман Шишов все материалы автора
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