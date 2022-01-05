Испания вышла в полуфинал ATP Cup и сыграет с Польшей
12:20
Испанец Пабло Карреньо-Буста победил серба Филипа Краиновича со счетом 6:3, 6:4.
Таким образом, сборная Испании стала вторым полуфиналистом командного турнира ATP Cup и сыграет с Польшей.
Напомним, что сборная России, которая является действующим победителем турнира, занимает первое место в группе B. Завтра, 6 января, российские теннисисты сыграют со сборной Италии.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Сербия — Испания (2-0)
Филип Краинович — Пабло Карреньо Буста — 3:6, 4:6
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