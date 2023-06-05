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Сегодня, 10:15

Форвард «Барселоны» Левандовский сделал фото с Даниилом Медведевым

Виталий Косик
Корреспондент
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Даниил Медведев и Роберт Левандовски.
Фото Официальный аккаунт Ferrari, Twitter

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Даниилом Медведевым на Гран-при Испании «Формулы-1».

Совместная фотография спортсменов в боксах «Феррари» опубликовано в официальном Twitter-аккаунте команды.

Медведев — вторая ракетка мира. Он уступает лишь 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Замыкает тройку сильнейших серб Новак Джокович.

34-летний Левандовский выступает за «Барселону» с 2022 года. Он также является десятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов вместе с «Баварией».

Роберт Левандовски
Теннис
Футбол
Формула-1
Даниил Медведев
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