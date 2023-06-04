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Надаль: «Мне сделали операцию. Если все пойдет хорошо, процесс восстановления занимает 5 месяцев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль подтвердил, что процесс реабилитации после операции займет пять месяцев.

«Привет всем. Как вы знаете, мне сделали операцию. Все прошло хорошо, артроскопию провели на подвздошно-поясничной мышце левой ноги, из-за травмы которой я с января не участвую в соревнованиях. Кроме того, удалось разобраться со старой травмой вертлужной губы левого бедра, что, несомненно, поможет лучше восстановиться. Хочу поблагодарить за работу врачей Марка Филиппона, Хауме Виларо и Анхеля Руис-Которро.

Я сразу начну постепенную функциональную реабилитацию, и, как мне сказали, если все пойдет хорошо, процесс восстановления занимает пять месяцев. Еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы мне оказывали и оказываете каждый день", — написал Надаль в своих соцсетях.

37-летний Надаль перенес операцию 3 июня. Сообщалось, что это была артроскопическая процедура на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

Теннис
Рафаэль Надаль
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Надалю понадобится пять месяцев на восстановление после операции
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