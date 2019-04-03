Финал мужского турнира на Олимпиаде будет состоять из трех сетов

С 2020 года финалы мужских турниров по теннису на Олимпидах будут состоять из трех сетов. Об этом сообщает Международная федерация тенниса (ITF). До этого финал состоял из пяти сетов.

Также указано, что произошли изменения и в формате парного турнира. Вместо третьего сета будет проходить тай-брейк до 10 очков. Такие правила уже действуют в миксте.

В сообщении указано, что изменения в регламенте помогут избежать ситуаций, когда спортсмены будут проводить слишком много времени на корте за один матч.

Таким образом, новый формат будет действовать с летней Олимпиады-2020, которая состоится в Токио (Япония). Соревнования пройдут с 24 июля по 9 августа.