Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Полуфинальный матч не состоялся из-за отказа испанца Рафаэля Надаля. Он снялся с турнира из-за травмы правого колена, которую теннисист получил в матче с Кареном Хачановым.
В финале соревнований Федерер сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Милош Раонич (Канада).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 4) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 0:0 отказ 2-го игрок
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