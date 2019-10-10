Федерер вышел в 1/8 финала турнира в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге турнира в Шанхае — - 7:6 (9:7), 6:4.

Их матч продолжался 1 час 54 минуты. Соперником Федерера по 1/4 финала станет Андрей Рублев или представитель Германии Александр Зверев.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Давид Гоффен (Бельгия, 13) — 7:6 (9:7), 6:4