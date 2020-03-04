Евгений Кафельников: «Во всех словах дочери абсолютная ложь»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников рассказал о взаимоотношениях с дочерью Алесей. Она является моделью и накануне закрывала показ рэпера Канье Уэста.

— Я даже не знаю, кто этот дизайнер, честно сказать, — сказал Кафельников в эфире телеканала «Дождь». — Все, что связано с рэпом, вы меня лучше не спрашивайте. Я рэп вообще терпеть не могу, а еще эта история... У меня это вообще аллергию вызывает.

— Из-за Фараона, он на нее повлиял?

— Мое субъективное мнение — да. Там много нюансов. Хотя еще раз говорю, что сейчас тинейджерское поколение — очень, очень специфичное. Это не то, что было в 80-е и даже в 90-е...

Эта история с наркотиками началась, еще когда она уехала в бординг-скул в Англию, где... Меня не было на месте, я не мог этот процесс контролировать, что там происходило — я не знаю. Я не знаю деталей, я не знаю нюансов и на самом деле не особо хочу это вспоминать.

Насколько я знаю, у нее был большой шанс, но мне по большому секрету сказали, что на показы «Шанель» ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии.

- С ее слов, она пытается доказать вам, что она хорошая, чтобы вы ее наконец похвалили.

— Она пытается, но во всех словах ее абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет.

— А вы хвалили ее?

— Безусловно, хвалил, приветствовал. Говорил: «Тебе идут навстречу», — те же самые менеджеры, с которыми я знаком. Я просил дать ей шанс, мне говорили: «Хорошо, но у нас есть определенные условия, через которые она не должна переступать». Она постоянно переступает через эти условия.

Я реально себе должен поставить памятник за то, что я испытал. Я не лукавлю, ничего. Я бы ни одному злейшему врагу не пожелаю того, что я пережил, когда я по два раза за ночь вызывал себе скорую.

Она мне говорила: «Отстань от меня, мне будет 18 лет, буду делать что хочу. Хочу курить марихуану, буду курить марихуану. Хочу пробовать наркотики, буду пробовать наркотики». Я слушал ее сторону много раз. Всегда: я тебя люблю, обнимала, целовала. Я тоже: я тебя тоже люблю, пожалуйста, прислушайся к тому, что я тебя прошу. А потом заново черт в голову, и просто человека подменяют. Может, это действительно московская атмосфера пагубно на нее влияет.