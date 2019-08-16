Австралиец Ник Кирьос высоко оценил действия россиянина Даниила Медведева в победном матче против Яна-Леннарда Штруффа (6:2, 6:1) в третьем раунде турнира АТР в Цинциннати.

Медведев выложил в Instgaram видео, на котором сделал четыре эйса подряд в матче против Штруффа. Под ним Кириос оставил комментрий: «Этот парень — зверь».

Россиянин сыграет в 1/4 финала турнира с соотечественником Андреем Рублевым. Кирьос в Цинциннати уступил другому россиянину Карену Хачанову во втором круге 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6.