Энди Маррей заплакал первой победы на траве с 2018 года

Британский теннисист Энди Маррей не смог сдержать эмоций после того, как обыграл француза Бенуа Пэра (6:3, 6:2) в первом круге турнира ATP в Лондоне.

34-летний спортсмен заплакал на послематчевом интервью.

Not a single dry eye in the place ?



Beautifully said, @andy_murray ?#cinchChampionships pic.twitter.com/eg8JF4Y8K9 — Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2021

Для британца эта победа на травяном покрытии стала первой за 3 года. В 2018 году он выиграл у швейцарца Стэна Вавринки (6:1, 6:3) на турнире Истбурне.

34-летний Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас занимает 124-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде. С 2020 года уроженец Глазго провел 11 матчей и одержал 5 побед.