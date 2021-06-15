Энди Маррей заплакал первой победы на траве с 2018 года
20:10
Британский теннисист Энди Маррей не смог сдержать эмоций после того, как обыграл француза Бенуа Пэра (6:3, 6:2) в первом круге турнира ATP в Лондоне.
34-летний спортсмен заплакал на послематчевом интервью.
Для британца эта победа на травяном покрытии стала первой за 3 года. В 2018 году он выиграл у швейцарца Стэна Вавринки (6:1, 6:3) на турнире Истбурне.
34-летний Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас занимает 124-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде. С 2020 года уроженец Глазго провел 11 матчей и одержал 5 побед.
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