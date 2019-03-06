Энди Маррей: "Я больше не чувствую боли, но не знаю, смогу ли вернуться на корт"

Британский теннисист Энди Маррей отметил, что после второй операции на бедре чувствует себя лучше. Однако он не знает, когда сможет вернуться на корт и сможет ли вообще.

– Я хочу продолжать играть, – цитирует The Guardian Маррея. – Проблема в том, что я не знаю, будет ли это возможно. После операции чувствую себя намного лучше, чем в последние 12 месяцев. У меня больше не болит бедро. Реабилитация проходит медленно, но хорошо. Мне просто нужно подождать и посмотреть, как все будет развиваться. Если это возможно, я бы снова вернулся на корт.