Энди Маррей уступил Кепферу в первом круге турнира в Париже

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге турнира в Париже уступил немцу Доминику Кепферу со счетом 4:6, 7:5, 6:7 (9:11).

Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. 34-летний британец сделал 11 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 10. У 27-летнего немца 5 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Маррей встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Джанлука Магер (Италия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Кепфер (Германия, LL) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 5:7, 7:6 (11:9)