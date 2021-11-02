Хачанов: «Если бы до Олимпиады мне кто-то сказал, что завоюю медаль, то 100 процентов согласился бы на это»

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от серебряной медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Конечно, аппетит приходит во время еды. И всегда хочется большего. Но ты отдаешь себе отчет, что провел хороший турнир, были победные матчи. Да, хотелось выиграть Олимпиаду, но если бы до нее мне кто-то сказал, что завоюю медаль в Токио, то 100 процентов согласился бы на это. Тут всегда такой момент, что есть маленькая досада, когда по итогам финала берешь не первое место, а второе. Но на Олимпиаде любая медаль больше ощущается как приз, чем финал в других турнирах», — приводит слова Хачанова «Известия».

Хачанов в финале Олимпийских игр в Токио уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.