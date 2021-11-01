Шестикратный обладатель «Большого шлема» Борис Беккер поделился мнением о новом поколении в теннисе и назвал фаворита турнира «Мастерс» в Париже.

«Я думаю, что смена поколений уже произошла, — сказал Беккер eurosport.com. — Первый по-прежнему Джокович, но на втором месте Медведев, на третьем — Циципас, на четвертом — Зверев. Для меня это смена поколений».

Также 53-летний специалист считает, что в теннисе произошли изменения.

«Многое изменилось за последние два года, и, по-моему, лишь вопрос времени, когда один из этих трех чуть более молодых игроков станет первым. Это возможно. Конечно, все по-прежнему зависит от Джоковича. Он главный фаворит, но он не молодеет», — добавил Беккер.

На данный момент 34-летний Джокович занимает первое место в рейтинге ATP (10,340 очка), за ним идет Даниил Медведев (9,540 очка). На третьем месте Стефанос Циципас (7,840) и на четвертом Александр Зверев (7,180).

Сегодня начался турнир категории Masters в Париже, который завершится 7 ноября. Призовой фонд составляет более 2,5 миллиона евро.