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Сегодня, 21:52

Тим ван Рейтховен прокомментировал победу в финале турнира в Хертогенбосе над Даниилом Медведевым

Иван Шитик
Корреспондент
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205-я ракетка мира Тим ван Рейтховен прокомментировал победу в финале турнира в Хертогенбосе над Даниилом Медведевым.

«Мне это в новинку, нужно время, чтобы привыкнуть. Это просто неделя мечты. Хочу поблагодарить команду за то, что всю неделю спокойно работали и не раздували шумиху.

И хочу выразить уважение Даниилу. Ты отличный игрок, я много раз смотрел тебя по телевизору, так что сыграть с тобой уже было мечтой. Это огромная честь. Я уверен, что ты выиграешь еще много титулов», — цитирует теннисиста сайт ATP.

Даниил Медведев
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