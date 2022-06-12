Тим ван Рейтховен прокомментировал победу в финале турнира в Хертогенбосе над Даниилом Медведевым

205-я ракетка мира Тим ван Рейтховен прокомментировал победу в финале турнира в Хертогенбосе над Даниилом Медведевым.

«Мне это в новинку, нужно время, чтобы привыкнуть. Это просто неделя мечты. Хочу поблагодарить команду за то, что всю неделю спокойно работали и не раздували шумиху.

И хочу выразить уважение Даниилу. Ты отличный игрок, я много раз смотрел тебя по телевизору, так что сыграть с тобой уже было мечтой. Это огромная честь. Я уверен, что ты выиграешь еще много титулов», — цитирует теннисиста сайт ATP.