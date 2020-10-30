Джокович в 1/4 финала турнира в Вене уступил 42-й ракетке мира, взяв три гейма
21:19
Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Вене уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 2:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Джокович сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. На счету 42-й ракетки мира 8 подач навылет.
В полуфинале Санего встретится с победителем пары Грегор Димитров (Болгария) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 409 510 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — 6:2, 6:1