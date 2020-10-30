Джокович в 1/4 финала турнира в Вене уступил 42-й ракетке мира, взяв три гейма

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Вене уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Джокович сделал три эйса и совершил три двойные ошибки. На счету 42-й ракетки мира 8 подач навылет.

В полуфинале Санего встретится с победителем пары Грегор Димитров (Болгария) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 409 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — 6:2, 6:1