Джокович установил рекорд ATP

Новак Джокович после победы над Диего Шварцманом (7:5, 6:3) в финале турнира в Риме стал рекордсменом ATP по количеству выигранных титулов.

Эта победа стала для серба 81-й в карьере. Он выиграл 36-й «Мастерс» и стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя Рафаэля Надаля.

DJOKO-VICTORIOUS ?



The moment @DjokerNole won his 5th Rome crown — and a record-breaking 36th Masters 1000 title! #IBI20 pic.twitter.com/IHrXJVxKl5