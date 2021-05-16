Джокович: «Усталости не было. Я мог бы играть еще несколько часов»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в финале турнира в Риме (Италия) от испанца Рафаэля Надаля (5:7, 6:1, 3:6).

«Я очень рад сыграть с ним, особенно перед «Ролан Гаррос». Это станет большой помощью, — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в Twitter. — Нет ничего сложнее, чем играть с Надалем в финалах. Сегодня он был лучше меня в решающих моментах. Но кое-что я могу занести и себе в актив. Усталости не было. Я мог бы играть еще несколько часов. Сейчас хочу отдохнуть хорошенько, а потом за пару дней до турнира начну готовиться в Сербии.

За последние несколько дней я приобрел уверенность при игре на грунте. Можно сказать, что нашел свою игру. Теперь надо сохранить это и приехать в Париж в лучшей форме".