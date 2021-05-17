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Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP

08:28
Аслан Карацев. Фото AFP
Аслан Карацев. Фото AFP
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Россиянин Аслан Карацев поднялся с 27-й на 25-ю позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он обошел соотечественника Карена Хачанова, который потерял две позиции и опустился на 26-ю строчку.

Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP от 17 мая

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 430

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 115

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465...

25 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 245

26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2 235

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