Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP
Россиянин Аслан Карацев поднялся с 27-й на 25-ю позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он обошел соотечественника Карена Хачанова, который потерял две позиции и опустился на 26-ю строчку.
Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом.
Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 17 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 430
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 115
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465...
25 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 245
26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2 235
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