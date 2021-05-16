Надаль: «Очень рад, что выиграл десятый титул в Риме»

Испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы в финале турнира в Риме над сербом Новаком Джоковичем (7:5, 1:6, 6:3).

«Мне иногда везло. Особенно в матче с Шаповаловым. Однако потом я чувствовал себя все лучше и лучше, поймал необходимый ритм и провел хороший турнир. Отличная неделя. Очень доволен. В дестяый раз я выиграл этот трофей. Не могу в это поверить, но это так. Я очень доволен», — сказал Надаль на церемонии награждения.

Теперь у Надаля 10 и более титулов на четырех из пяти крупнейших турнирах на грунте: «Ролан Гаррос» — 13, Барселона — 12, Монте-Карло — 11, Рим — 10. А меньше — только в Мадриде.