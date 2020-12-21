Джокович стал вторым теннисистом в истории, которому удалось провести 300 недель во главе рейтинга ATP

Серб Новак Джокович стал вторым теннисистом в истории, который провел 300 недель на вершине рейтинга ATP, сообщает сайт организации.

Ранее подобного достижения добивался швейцарец Роджер Федерер, на счету которого 310 недель в статусе первой ракетки мира. Третье место по этому показателю занимает американец Пит Сампрас (286 недель).

Если в новом сезоне серб останется на первой строчке, то сможет превзойти рекорд швейцарца 8 марта 2021 года.