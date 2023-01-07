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Сегодня, 20:45

Джокович считает, что травма Алькараса может быть связана с длительным перерывом в туре

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что первая ракетка мира Карлос Алькарас получил травму.

«Это не очень хорошо для турнира и тенниса. Он номер один в мире. В нашем виде спорта уже есть такое громкое имя, большая звезда. Я уверен, что многие фанаты разочарованы. Надеюсь на его скорейшее выздоровление.

Когда вы проводите длительный период времени без официальных турниров, ваше тело отвыкает от таких условий и обстоятельств, потому что, будучи теннисистом, вы постоянно находитесь в разъездах, участвуете в соревнованиях. Когда вы выходите из этого ритма, тело может отреагировать таким образом — у вас могут возникнуть некоторые травмы и трудности при возобновлении интенсивности", — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

Ранее стало известно, что Алькарас пропустит Australian Open из-за травмы, которую он получил на тренировке.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/novak-djokovic-suspects-long-break-tour-reason-carlos-alcaraz-s-injury-wishes-speedy-recovery?key1=newsnowltennis
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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