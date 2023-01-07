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Бывший французский теннисист Лайонел Ру считает, что Надалю следует пропустить американские турниры

Алина Савинова
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Бывший французский теннисист Лайонел Ру высказался о шансах Рафаэля Надаля остаться в топ-10 в новом сезоне.

«Будет интересно посмотреть, останется ли Надаль в топ-10. Возможно, потом эти слова мне покажутся странными. Если он хочет провести весь сезон, я думаю, ему следует пропустить американские турниры», — приводит Tennis World слова Ру.

Сезон-2023 Надаль начал с двух поражений. На турнире United Cup он проиграл британцу Кэмерону Норри (6:3, 3:6, 4:6) и австралийцу Алексу де Минауру (6:3, 1:6, 5:7).

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/126466/-i-think-rafael-nadal-should-skip-the-american-tour-says-former-ace/
Теннис
Рафаэль Надаль
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