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Сегодня, 19:07

Джокович — о победе над Медведевым: «Каждый матч с ним — это игра в кошки-мышки»

Алина Савинова
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями после победы над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде (6:3,6:4).

«С Даниилом никогда не бывает легко. Всегда приходится менять темп, подачу, ответную позицию, розыгрыши, пытаться доставить ему дискомфорт. Каждый матч с ним — это игра в кошки-мышки. Он один из лучших на данный момент.

Определенно, на таких кортах, как этот, где все происходит очень быстро и мяч как бы скользит по поверхности, с ним трудно играть. Но он допустил две двойные ошибки на двух брейк-пойнтах, как в первом, так и во втором сетах. Я знал, что в такие моменты он может пойти на большее, поэтому попытался сменить свою позицию, и это сработало», — приводит пресс-служба ATP слова серба.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

 
Даниил Медведев во&nbsp;время матча с&nbsp;Новаком Джоковичем. Медведев не прошел проверку Джоковичем и спародировал его травму. Странный поступок в полуфинале

 

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-medvedev-adelaide-1-2023-sf
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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