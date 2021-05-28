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Джокович прокомментировал победу над Мартином в полуфинале турнира в Белграде

28 мая 2021, 23:34
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Мартином из Словакии (6:1, 4:6, 6:0) в полуфинале турнира ATP в Белграде (Сербия).

«Я очень рад выступать перед сербскими болельщиками. Белград – мой родной город. Всегда взволнован, но еще очень сильно нервничаю, когда выхожу на корт перед домашней публикой. Испытываю уникальные чувства. Приходится справляться с давлением и ожиданиями, но я рад, что завтра поборюсь за трофей.

Я хорошо начал и закончил сегодняшний матч, поэтому постараюсь перенести эти позитивные эмоции в завтрашний финал. У меня просела концентрация к концу второго сета, но я постараюсь это исправить», - приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В финале Джокович встретится с Алексом Молчаном из Словакии.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/djokovic-martin-belgrade-2-2021-friday

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