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Молчан вышел в финал турнира ATP в Сербии, где встретится с Джоковичем

20:57
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Словакский теннисист Алекс Молчан обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в полуфинале турнира ATP в Сербии (4:6, 6:4, 6:4).

В финале турнира Молчан сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл словака Андрея Мартина — 6:1, 4:6, 6:0.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Молчан (Словакия, Q) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) — 4:6, 6:4, 6:4

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