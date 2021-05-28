Молчан вышел в финал турнира ATP в Сербии, где встретится с Джоковичем
20:57
Словакский теннисист Алекс Молчан обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в полуфинале турнира ATP в Сербии (4:6, 6:4, 6:4).
В финале турнира Молчан сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее обыграл словака Андрея Мартина — 6:1, 4:6, 6:0.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Алекс Молчан (Словакия, Q) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 8) — 4:6, 6:4, 6:4
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