Джокович выиграл турнир в Белграде
16:41
Серб Новак Джокович одержал победу на турнире в Белграде. В финале он в двух сетах переиграл представителя Словакии Алекса Молчана.
Выигранный титул стал для 34-летнего Джоковича 83-м в карьере в одиночном разряде.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Молчан (Словакия, Q) — 6:4, 6:3
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