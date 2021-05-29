Джокович выиграл турнир в Белграде

Серб Новак Джокович одержал победу на турнире в Белграде. В финале он в двух сетах переиграл представителя Словакии Алекса Молчана.

Выигранный титул стал для 34-летнего Джоковича 83-м в карьере в одиночном разряде.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Молчан (Словакия, Q) — 6:4, 6:3