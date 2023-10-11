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Сегодня, 14:00

Джокович — о словах Надаля, назвавшего его одержимым: «Я уважаю Рафаэля, но не согласен с ним»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на слова испанца Рафаэля Надаля, заявившего, что серб был одержим титулами «Больших шлемов», потому как хотел стать лучшим теннисистом в истории.

«Я видел, что комментарии Рафы стали вирусными, и многие люди говорили об этом. Каждый имеет право на свое мнение. Это все, что я могу сказать. Я уважаю и ценю Рафу как великого чемпиона, моего главного соперника и игрока, который внес свой вклад в формирование моей игры и результатов, которых я достиг. У меня нет намерения говорить в негативном свете о нем или Роджере Федерере. Мое уважение к ним перевешивает некоторые негативные мнения о них. Опять же, это мнение Рафы, и я, конечно, с ним не согласен. У меня есть свое мнение, но я не хочу углубляться в это. В этом нет необходимости», — сказал Джокович.

36-летний Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед в турнирах «Большого шлема» в XXI веке — 24. Также на его счету 97 побед в турнирах АТР. На данный момент он является первой ракеткой мира.

37-летний Надаль за свою карьеру одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, он рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/138648/novak-djokovic-s-classy-response-i-disagree-with-rafa-nadal-but-still-respect-him-/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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