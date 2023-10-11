Рублев — Пол: смотреть трансляцию матча Shanghai Masters 2023 (видео)
Матч Shanghai Masters Рублев — Пол начнется 11 октября в 15:00 мск
Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге «мастерса» в Шанхае сыграет с американцем Томми Полом. Начало матча — не ранее 15:00 по московскому времени.
Прямые трансляции турнира будут доступны в EurosportPlayer и на портале Tennis TV. Официальных трансляций в России не запланировано. Видеотрансляция игры Андрей Рублев — Томми Пол будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».
25летний Рублев — 7-я ракетка мира. Россиянин — олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 18 турниров ATP и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. 26-летний Пол — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде. Американец занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге ATP.
Первый за четыре года теннисный турнир серии Masters в Китае проходит на покрытии «хард» с 4 по 15 октября 2023 года. Общий призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов, что на 17 процентов больше, чем было ранее в 2019 году.