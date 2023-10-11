Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге «мастерса» в Шанхае сыграет с американцем Томми Полом. Начало матча — не ранее 15:00 по московскому времени.

Прямые трансляции турнира будут доступны в EurosportPlayer и на портале Tennis TV. Официальных трансляций в России не запланировано. Видеотрансляция игры Андрей Рублев — Томми Пол будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».