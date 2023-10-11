Алькарас проиграл Димитрову в четвертом круге турнира в Шанхае
Алькарас проиграл Димитрову и вылетел с турнира в Шанхае
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае.
В четвертом круге спортсмен победил испанца Карлоса Алькараса в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:4.
В четвертьфинале Димитров встретится с чилийцем Николасом Харри.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Григор Димитров (Болгария, 18) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 5:7, 6:2, 6:4
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