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Сегодня, 15:52

Алькарас проиграл Димитрову в четвертом круге турнира в Шанхае

Алькарас проиграл Димитрову и вылетел с турнира в Шанхае
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Григор Димитров.
Фото AFP

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира ATP в Шанхае.

В четвертом круге спортсмен победил испанца Карлоса Алькараса в трех сетах — 5:7, 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Димитров встретится с чилийцем Николасом Харри.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 5:7, 6:2, 6:4

Теннис
Григор Димитров
Карлос Алькарас
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