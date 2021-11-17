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Новак Джокович: «Я хотел вывести Рублева из зоны комфорта»

18:26
Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 6:2) на Итоговом турнире АТР.

«Я знал, что мне нельзя расслабляться, — цитирует Джоковича сайт АТР. — Я хорошо начал. Я снова потерял свою подачу, как и в первом матче (против Каспера Рууда. — Прим. «СЭ»). Это было довольно нервное начало для нас обоих до счета 4:3, когда я на новых мячах сумел найти необходимые удары в нужный момент. При счете 4:3 на брейк-пойнте мне удался хороший обводящий удар.

Победа в первом сете добавила давления на него. Я стал стабильно играть на задней линии. Я хорошо подавал, что очень сильно помогло мне. Я хотел вывести его из зоны, сбивая темп. В целом это был отличный матч».

Благодаря победе серб обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Он стал вторым, кому удалось это сделать. Вчера, 16 ноября, в полуфинал вышел россиянин Даниил Медведев.

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Евгений Петров все материалы автора
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