Новак Джокович: «Я хотел вывести Рублева из зоны комфорта»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 6:2) на Итоговом турнире АТР.

«Я знал, что мне нельзя расслабляться, — цитирует Джоковича сайт АТР. — Я хорошо начал. Я снова потерял свою подачу, как и в первом матче (против Каспера Рууда. — Прим. «СЭ»). Это было довольно нервное начало для нас обоих до счета 4:3, когда я на новых мячах сумел найти необходимые удары в нужный момент. При счете 4:3 на брейк-пойнте мне удался хороший обводящий удар.

Победа в первом сете добавила давления на него. Я стал стабильно играть на задней линии. Я хорошо подавал, что очень сильно помогло мне. Я хотел вывести его из зоны, сбивая темп. В целом это был отличный матч».

Благодаря победе серб обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Он стал вторым, кому удалось это сделать. Вчера, 16 ноября, в полуфинал вышел россиянин Даниил Медведев.