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Джокович обыграл Фучовича во втором раунде турнира в Париже

01:27
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В матче второго раунда турнира серии Masters в Париже (Фрация) сербский теннисист Новак Джокович победил венгра Мартона Фучовича (6:2, 4:6, 6:3).

Матч продолжался два часа и одну минуту. Следующим соперником серба станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 4:6, 6:3

Первый круг

Маркос Гирон (США, Q) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Гаэль Монфис (Франция, 15) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3

Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:3, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора
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