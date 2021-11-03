Джокович обыграл Фучовича во втором раунде турнира в Париже
В матче второго раунда турнира серии Masters в Париже (Фрация) сербский теннисист Новак Джокович победил венгра Мартона Фучовича (6:2, 4:6, 6:3).
Матч продолжался два часа и одну минуту. Следующим соперником серба станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 4:6, 6:3
Первый круг
Маркос Гирон (США, Q) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
Гаэль Монфис (Франция, 15) — Миомир Кецманович (Сербия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3
Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:3, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина, 11) — Джон Миллмэн (Австралия) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:2
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