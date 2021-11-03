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Джокович — о победе над Фучовичем: «Отличный старт, я очень доволен»

Джокович высказался о победе над Фучовичем
10:31
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Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей победе над Мартоном Фучовичем во втором круге турнира в Париже (6:2, 4:6, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Следующим соперником серба станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).

«Здорово было вернуться после почти двух месяцев перерыва. Ничего не ждал, но игра была непростая. Мартон — талантливый игрок, у него высокий уровень. Отличная была битва. Мне не удавалось взять его подачу, он играл очень точно, и мы заставляли друг друга выкладываться по полной. Для меня это отличный стартовый матч, я очень доволен», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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