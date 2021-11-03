Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о своей победе над Мартоном Фучовичем во втором круге турнира в Париже (6:2, 4:6, 6:3).

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. Следующим соперником серба станет победитель пары Адриан Маннарино (Франция) — Гаэль Монфис (Франция).

«Здорово было вернуться после почти двух месяцев перерыва. Ничего не ждал, но игра была непростая. Мартон — талантливый игрок, у него высокий уровень. Отличная была битва. Мне не удавалось взять его подачу, он играл очень точно, и мы заставляли друг друга выкладываться по полной. Для меня это отличный стартовый матч, я очень доволен», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.