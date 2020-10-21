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Джокович не сыграет на турнире в Париже, но выступит в Вене

15:50
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем турнирном расписании на оставшуюся часть сезона.

«Я не буду играть в Париже, поскольку там я не смогу заработать дополнительные рейтинговые очки. При этом, я поеду в Вену, ведь там можно получить еще 500 очков к моему текущему рейтингу», — цитирует Джоковича Tennis World.

Джокович уже гарантировал себе участие на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне.

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