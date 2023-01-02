Джокович и Поспишил проиграли в первом круге парного турнира в Аделаиде
Серб Новак Джокович и канадец Вашек Поспишил не смогли пройти во второй круг парного турнира ATP в Аделаиде (Австралия).
В первом круге они уступили паре Томислав Бркич/Гонсало Эскобар (Босния и Герцеговина/Эквадор) в трех сетах — 6:4, 3:6, 5:10.
Во втором круге Бркич и Эскобар встретятся с парой Марсело Аревало/Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Новак Джокович/Вашек Поспишил (Сербия/Канада) — Томислав Бркич/Гонсало Эскобар (Босния и Герцеговина/Эквадор) — 6:4, 3:6, 5:10
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28 дек 2022 13:02
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