Джокович и Поспишил проиграли в первом круге парного турнира в Аделаиде

Серб Новак Джокович и канадец Вашек Поспишил не смогли пройти во второй круг парного турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

В первом круге они уступили паре Томислав Бркич/Гонсало Эскобар (Босния и Герцеговина/Эквадор) в трех сетах — 6:4, 3:6, 5:10.

Во втором круге Бркич и Эскобар встретятся с парой Марсело Аревало/Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Новак Джокович/Вашек Поспишил (Сербия/Канада) — Томислав Бркич/Гонсало Эскобар (Босния и Герцеговина/Эквадор) — 6:4, 3:6, 5:10