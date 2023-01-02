Австралийский теннисист Попырин выиграл у Оже-Альяссима в первом круге турнира в Аделаиде
Австралийский теннисист российского происхождения Алексей Попырин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче первого круга турнира ATP в Аделаиде.
Попырин одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
Во втором круге турнира австралиец сыграет с американцем Маркосом Гироном.
В параллельном матче француз Кантен Алис выиграл у австралийца Джордана Томпсона (6:3, 6:4). Во втором круге Алис встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Констан Лестьенн (Франция).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алексей Попырин (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 7:6 (7:5)
Кантен Алис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия, WC) — 6:3, 6:4
Йосихито Нисиока (Япония) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 2:6, 6:4, 6:4