Австралийский теннисист Попырин выиграл у Оже-Альяссима в первом круге турнира в Аделаиде

Австралийский теннисист российского происхождения Алексей Попырин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче первого круга турнира ATP в Аделаиде.

Попырин одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Во втором круге турнира австралиец сыграет с американцем Маркосом Гироном.

В параллельном матче француз Кантен Алис выиграл у австралийца Джордана Томпсона (6:3, 6:4). Во втором круге Алис встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Констан Лестьенн (Франция).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 7:6 (7:5)

Кантен Алис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия, WC) — 6:3, 6:4

Йосихито Нисиока (Япония) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 2:6, 6:4, 6:4