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Сегодня, 06:53

Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Карен Хачанов и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсмены победили французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена — 3:6, 6:3, 10:8.

Во втором круге Хачанов и Рублев сыграют против пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 7).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди/Фабрис Мартен (Франция) — 3:6, 6:3, 10:8

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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