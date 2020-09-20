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Джокович добрался до финала турнира в Риме

18:04

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира в Риме. В полуфинале серб взял верх над Каспером Руудом.

Соперником Джоковича станет победитель матча между Денисом Шаповаловым и Диего Шварцманом.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:5, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/roma/2020/

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