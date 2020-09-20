Джокович добрался до финала турнира в Риме
18:04
Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал турнира в Риме. В полуфинале серб взял верх над Каспером Руудом.
Соперником Джоковича станет победитель матча между Денисом Шаповаловым и Диего Шварцманом.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:5, 6:3
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