Российский теннисист Евгений Донской опустился на одну строчку в рейтинге ATP. В первой десятке изменений не произошло. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает четвtртую строчку.

Рейтинг АТР

Положение на 30 ноября

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12 030

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8470

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5925

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5525

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4119

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3455

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3075. ...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2245...

111 (111). Аслан Карацев (Россия) — 637

637... 123 (122). Евгений Донской (Россия) — 540

* - положение в предыдущем рейтинге