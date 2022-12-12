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12 декабря, 23:49

Доминик Тим поделился впечатлениями от участия в выставочном турнире в Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Австрийский теннисист Доминик Тим выложил пост в социальных сетях, в котором рассказал о своем опыте участия в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Что за неделя! Это был мой первый приезд сюда, в Дирию. Все новые впечатления и моменты на протяжении прошедшей недели были необыкновенными! Спасибо тебе, Дирия, за эту неделю», — написал Тим в своих социальных сетях.

В своем первом матче австралиец уступил немцу Александру Звереву, а затем он сыграл на турнире в парном разряде вместе со Зверевым. Их пара потерпела поражение от российского теннисиста Андрея Рублева и Маттео Берреттини из Италии.

Выставочный турнир в Саудовской Аравии проходил с 8 по 10 декабря.

Теннис
Доминик Тим
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