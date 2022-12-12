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12 декабря, 22:27

Даниил Медведев: «Я хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, каким хочет быть отцом.

«Хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать. Хочу показать им жизнь, а также разные виды спорта, которые мне нравятся: автогонки, теннис, футбол. Но, может быть, спорт их не увлечет. Тогда расскажу им о разных музеях, искусстве, певцах. Точно не знаю. Но я с нетерпением жду эти моменты, потому мне нравится новая глава моей жизни», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

26-летний спортсмен в нынешнем сезоне завоевал два титула и на протяжении 16 недель занимал первое место в рейтинге ATP. В октябре у Медведева и его жены Дарьи родилась дочь.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-want-force-anything-daniil-medvedev-opens-wants-kids-enjoy-life
Теннис
Даниил Медведев
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