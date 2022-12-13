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13 декабря, 19:15

Надаль впервые в карьере получил награду любимого игрока болельщиков

Алина Савинова
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила итоги ежегодного голосования в номинациях «Любимый игрок» и «Любимая пара» среди болельщиков.

Любимым игроком теннисных фанатов стал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Испанец впервые в карьере получил эту награду. С 2000 года награда в данной номинации присуждалась трем теннисистам — швейцарцу Рождеру Федереру (19 раз подряд), россиянину Марату Сафину (дважды) и бразильцу Густаво Куэртену.

Любимой парой среди болельщиков были признаны победители Открытого чемпионата Австралии-2022 Ник Кирьос и Танаси Коккинакис из Австралии.

Теннис
Рафаэль Надаль
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