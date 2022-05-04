Димитров вышел в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Циципасом
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).
Во втором круге Димитров победил аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 6:0, 6:3.
В третьем круге болгарин сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 4).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария) — Диего Шварцман (Аргентина, 13) — 6:0, 6:3
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