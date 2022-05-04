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Сегодня, 21:47

Димитров вышел в третий круг турнира в Мадриде, где может сыграть с Циципасом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Димитров победил аргентинца Диего Шварцмана в двух сетах — 6:0, 6:3.

В третьем круге болгарин сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Диего Шварцман (Аргентина, 13) — 6:0, 6:3

Теннис
Григор Димитров
Стефанос Циципас
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