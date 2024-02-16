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16 февраля, 17:26

Димитров победил Шевченко в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Болгарин Григор Димитров обыграл казахстанца Александра Шевченко в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

На счету Димитрова 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. У Шевченко — 15 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк из 1.

В полуфинале болгарин сыграет с победителем в паре Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Андрей Рублев (Россия, 2).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 6) — Александр Шевченко (Казахстан) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4

Теннис
Александр Шевченко
Григор Димитров
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