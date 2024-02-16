Чесноков: «Рублев уже обыгрывал Де Минаура, он знает, как с ним играть»

Бывший теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от предстоящего матча Андрей Рублев — Алекс де Минаур в четвертьфинале турнира ATP в нидерландском Роттердаме.

«Рублев провел тяжелый матч в прошлом круге, после этого он должен играть еще лучше. Кроме того, у него был один день отдыха, так что к матчу он подойдет свежим. В этом году соперники уже играли друг с другом. Андрей уверенно обыграл Де Минаура на выставочном турнире в Осло, так что он знает, как с ним играть», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Рублев и Де Минаур сыграют сегодня, 16 февраля, в 16.30 (мск).

Прошлый матч россиянина и австралийца завершилась победой первого со счетом 6:4, 6:7, 6:7, 6:3, 6:0.

В рейтинге ATP Рублев занимает 5-е место, Де Минаур находится на 11-й строчке в том же списке.