Димитров обыграл Опелку в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист Григор Димитров в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Райлли Опелку со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Болгарин сделал 4 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В 1/8 финала Димитров встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Филип Краинович (Сербия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 23) — Райлли Опелка (США, 16) — 6:3, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Ллойд Харрис (ЮАР, 26) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4