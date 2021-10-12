Карацев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Аслан Карацев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Россиянин не сделал ни одного эйса и совершил три двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Отметим, Шаповалов сделал 12 подач навылет.

В 1/8 финала Карацев встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Хуберт Хуркач (Польша).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Аслан Карацев (Россия, 19) — Денис Шаповалов (Канада, 9) — 7:5, 6:2