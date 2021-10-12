Карацев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 03:08
Российский теннисист Аслан Карацев в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Россиянин не сделал ни одного эйса и совершил три двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Отметим, Шаповалов сделал 12 подач навылет.
В 1/8 финала Карацев встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Хуберт Хуркач (Польша).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Аслан Карацев (Россия, 19) — Денис Шаповалов (Канада, 9) — 7:5, 6:2
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