Димитров обыграл Маррея в первом круге турнира в Брисбене
Болгарин Григор Димитров обыграл британца Энди Маррея в первом круге турнира в Брисбене (Австралия) — 4:6, 7:5, 6:2.
Матч длился 2 часа 27 минут. Димитров выиграл два гейма на подаче Маррея во втором сете при счете 4:4.
Димитров вышел во второй круг турнира ATP и встретится с победителем матча Ли Ту (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 2) — Энди Маррей (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:2
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30 дек 2023 18:50
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