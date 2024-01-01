Димитров обыграл Маррея в первом круге турнира в Брисбене

Болгарин Григор Димитров обыграл британца Энди Маррея в первом круге турнира в Брисбене (Австралия) — 4:6, 7:5, 6:2.

Матч длился 2 часа 27 минут. Димитров выиграл два гейма на подаче Маррея во втором сете при счете 4:4.

Димитров вышел во второй круг турнира ATP и встретится с победителем матча Ли Ту (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 2) — Энди Маррей (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:2