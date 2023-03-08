Шаповалов: «Моя мама сильная, умная, заботливая. Без нее мой шанс стать профессионалом был бы равен нулю»

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о влиянии мамы на его карьеру.

«Когда моя мама играла в Советском Союзе, она чувствовала, что у нее нет возможности реализовать свой потенциал из-за денег. Поэтому она посвятила свою взрослую жизнь тому, чтобы дать мне этот шанс. Когда я ушел из канадской программы, она арендовала склад и установила в нем два корта. Это была моя новая академия. Это было очень рискованно для нее в финансовом плане, но она хотела построить место, где я мог бы развивать свою игру. Она пригласила лучших теннисистов, которых знала в этом районе, и начала тренировать нас. Это моя мама. Она такая сильная, умная, заботливая. Без нее мой шанс стать профессионалом был бы равен нулю», — приводит Sporskeeda слова канадца.

23-летний Шаповалов является победителем одного турнира АТР, обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Канады (2022) и Кубка АТР (2022).